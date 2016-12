Le docteur Nazaraly Nour’Aly, le frère malgache de Hassan II

Prophète en son pays

D’origine iranienne, le docteur Nour’Aly est né à Marovoay, une commune urbaine de Madagascar. Neurochirurgien et pédiatre reconnu dans son pays, il est aujourd’hui célèbre pour avoir éradiqué la polio à Madagascar. Se rendant depuis des années dans les régions reculées de l’île, il s’est toujours donné comme mission d’aider les jeunes malgaches, et notamment des plus défavorisés. « Si personne ne les traite – s’ils ne savent pas où ils doivent se rendre, en particulier les gens qui vivent dans la brousse ou dans les zones rurales – alors ils meurent, ou ils deviennent complètement invalides et meurent dans des souffrances atroces en un an au maximum », déclarait-il en 2011, dans un article du site d’informations irinnews.org, consacré à l’hydrocéphalie, maladie dont souffrent encore de nombreux enfants malgaches.

Passionné, il s’investit tout au long de sa vie dans de nombreuses causes. En 2004, il fondera l’ONG Global Medical Centre, après avoir participé à un programme de vaccination contre la polio organisé sur trois ans à Madagascar par des agences des Nations Unies, à la fin des années 1980. Il convaincra le gouvernement malgache, d’obtenir, pour le compte de son ONG 24 lits supplémentaires dans un hôpital public d’Antananarivo et un accès direct à une table d’opération, de façon à proposer à prix réduits, des soins essentiels aux enfants les plus démunis. « L’hydrocéphalie n’est pas une maladie curable, mais des procédures médicales permettent de réduire la pression sur le cerveau : grâce à elles, ces enfants peuvent grandir normalement, aller à l’école et pratiquer des sports non violents, leur espérance de vie pouvant atteindre 30 ans», explique-il à ce propos. Depuis 2004, plus de 1000 enfants ont ainsi été soignés grâce au Global Medical Centre.

La malnutrition, maux qui ronge Madagascar de plein fouets -Selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 50% des enfants malgaches souffriraient d’un retard de croissance lié à la malnutrition chronique- constitue aussi l’une des préoccupations du médecin. En 2012, il s’est rendu aux Etats-Unis, à la rencontre des hauts dirigeants des instances onusiennes pour sensibiliser ces derniers au sort subi par Madagascar et lever ainsi des financements.

Son histoire, c’est aussi celle qui le lie à son épouse, très active également dans la lutte contre la polio. Elle a longtemps dirigé le Centre Olom Baovao, le premier orphelinat et hospice de Madagascar, qu’ils ont fondé à deux, dans les années 1950. Le plan de vaccination a permis de vacciner plus de 10 millions d’enfants, selon les chiffres avancés par le site d’informations réunionais Zinfos974.com. Pour ses nombreuses actions dans le social et l’humanitaire, Nazaraly Nour’Aly a obtenu pas moins d’une vingtaine de distinctions honorifiques.

Retraité ? Non merci !

Grand passionné de sport, Nour’Aly a fondé et dirigé la fédération malgache de volley-ball et de cyclisme. Cet homme multi-casquettes a un parcours atypique. Même le temps ne semble pas avoir d’emprises sur lui. « Aujourd’hui encore, il refuse de prendre sa retraite, et est toujours enthousiaste à l »idée de relever de nouveaux défis humains », explique à ce propos le collectif à l’origine du film Fihavanana, un documentaire sur la création d’un village accueillant des milliers de sans abris condamnés à vivre dans une décharge publique. Un projet auquel le docteur Nouraly a participé. « Ce film est un appel à agir, un cri de révolte contre les inégalités de ce monde, et surtout un message d’espoir qui affirme que chacun de nous peut contribuer à rendre ce monde meilleur », explique ce même collectif. Nour’Aly, lui, s’est déjà attelé à la tâche depuis fort longtemps.