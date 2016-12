Non, il n’y a pas de plastique dans les vermicelles et le riz

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) affirme que leurs analyses ont prouvé l’absence de matières plastiques dans les vermicelles et le riz en vente sur le marché national.

L’ONSSA a publié un communiqué pour réagir aux rumeurs qui évoquent la présence de plastique dans les paquets de vermicelles chinoises et de riz vendus au Maroc. « L’ONSSA rassure le consommateur quant à la conformité du riz et des vermicelles mis sur le marché national, importés selon les circuits officiels ou produits localement et disposant au niveau de l’étiquetage du numéro d’autorisation de l’ONSSA pour les produits fabriqués localement ou du nom de l’importateur pour les produits importés ».

Les services de l’ONSSA annoncent avoir procédé à une batterie d’analyses sur différentes marques de riz et de vermicelles au Laboratoire Officiel d’Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC). Les résultats ont été conformes et « n’ont pas révélé de traces ou formes de matières plastiques ou de polymères ».

En 2016, les analyses ont porté sur 66 échantillons de riz et de vermicelles qui se sont tous révélés conformes. Aussi sur le marché local, les services de l’ONSSA procèdent au contrôle de l’étiquetage et de la présentation des produits exposés à la vente et, en cas de doute, aux prélèvements d’échantillons pour analyse dans l’objectif de s’assurer de la conformité desdits produits