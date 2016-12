Le Maroc arrête un « agent de liaison » de l’EI qui voulait s’infiltrer en France

Un agent de liaison de Daech, qualifié de dangereux par les autorités marocaines, voulait infiltrer le territoire français à l’aide d’un passeport falsifié.

Un « partisan de Daech » qualifié de « dangereux » a été arrêté par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), a annoncé le 3 décembre dans un communiqué le ministère de l’Intérieur. Le suspect était un « agent de liaison » entre le commandement des opérations extérieures de l’organisation « Etat islamique » et les membres de la cellule terroriste démantelée le 19 novembre par les services de sécurité français.

La personne arrêtée, et dont l’identité et le lieu d’arrestation n’a pas été révélé, a rencontré des émissaires de Daech à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ces derniers lui ont communiqué des instructions du commandement de Daech pour les transmettre à l’un des éléments arrêtés sur le territoire français qui préparaient des attaques terroristes, d’après la même source. Sa mission était de s’infiltrer en France à travers l’Allemagne en utilisant un passeport falsifié.

Les autorités françaises avaient arrêté pour leur part cinq personnes dans la nuit de samedi 19 novembre à dimanche 20 novembre, à Strasbourg et à Marseille, pour leur implication présumée dans la préparation d’attentats. Ce coup de filet avait permis de « mettre en échec une action terroriste envisagée de longue date » en France, avait affirmé le ministre français de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.