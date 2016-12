Dislog décroche trois nouveaux contrats à 200 millions de dirhams

Le spécialiste de logistique, Dislog, a décroché trois nouveaux contrats d’une valeur de 200 millions de dirhams. Il s’occupera désormais de la distribution de 6 nouvelles marques dont Duracell, Wella et Nivea.

L’opérateur de distribution Dislog enchaîne les contrats. Cette fois, il a signé trois nouveaux deals de distribution dont la valeur est estimée à 200 millions de dirhams de chiffre d’affaires additionnel. Le premier contrat a été signé avec le groupe américain Berkshire Hathaway pour la distribution sur tout le territoire national de l’emblématique marque de piles Duracell.

Le deuxième contrat est quant à lui relatif à distribution des marques Wella et Koleston produites par le groupe Coty. Le troisième et dernier contrat permettra à Dislog de s’occuper de la logistique de distribution des produits de de soins de la peau et déodorants des marques Nivea, Hansaplast et Labello. Il a été signé avec le groupe Beiersdorf.

«Nous sommes honorés de la confiance de nos nouveaux partenaires. Ces partenariats vont permettre à Dislog Group de développer un chiffre d’affaires additionnel de 150 à 200 millions de dirhams et de créer plus de 30 emplois de vendeurs, promoteurs, merchandiseurs et logisticiens », affirme Mehdi Bouamrani, Administrateur Directeur Géneral de Dislog Group dans un communiqué publié le 2 décembre.

Le Groupe couvre désormais de manière directe plus de 80 000 détaillants, 800 grossistes et dispose d’une plate-forme logistique à Casablanca avec un dispositif de 24 entrepôts régionaux ainsi qu’une flotte de plus de 700 véhicules.