Abdelali Benamour évoque le blocage alarmant du Conseil de la concurrence

Comment s’organise le Conseil de la concurrence ? Les membres du Conseils de la concurrence sont nommés de la manière suivante : le président du Conseil est nommé par le roi, tandis que les 12 autres membres sont nommés par le Chef du gouvernement. Six membres représentent l’administration, Trois autres sont nommés en raison de leur compétence en matière juridique, économique et de concurrence. Et trois derniers membres sont choisis en raison de leur exercice et de leur expérience dans les secteurs de production, de distribution ou de services. Si pour le cas de ces trois derniers, ils sont nommés par le Chef du gouvernement, cela se fait sur proposition des Présidents de la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services.

Le Maroc s’est doté d’un Conseil de la concurrence en 2009, mais ses pouvoirs étaient alors très limités. La nouvelle loi, adoptée en 2014, lui en donne davantage. Il peut maintenant s’autosaisir d’une affaire, et n’aura plus à attendre d’être saisi par le gouvernement. Les entreprises peuvent également l’interpeller. Il est aussi censé être obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de texte qui imposent des restrictions quantitatives à l’accès à une profession ou à un marché, des monopoles, des prix uniformes, ou même qui octroient des aides publiques. Enfin, le Conseil de la concurrence, est doté d’un pouvoir décisionnaire : il peut désormais sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière de concurrence, après avoir mené son enquête.