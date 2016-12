Daniel Bo: « L’espace d’expression des marques s’élargit »

Daniel Bo, fondateur et PDG de QualiQuanti, est l’auteur de Brand content : comment les marques se transforment en médias.

Vous parlez de “brand content stratégique”, qu’est-ce que c’est ?

C’est le fait de développer une stratégie éditoriale cohérente et holistique, en adéquation avec son identité, sa mission et ses avantages concurrentiels éditoriaux. Il se distingue du brand content opportuniste ou tactique. Cela passe par un positionnement éditorial avec des thèmes et des principes expressifs. Une fois défini, le brand content se déploie au fil du temps via les différents points de contact de la marque. Il nécessite une implication forte des équipes et répond à une logique d’investissement. Le brand content stratégique est un levier de création de valeurs :

Patrimoniale : sa bibliothèque de contenus confère à l’entreprise une library value, comparable au stock actif, fortement monétisé, des majors américaines,

Culturelle : la publication de contenus enrichit et légitime le positionnement culturel de la marque en développant son aura, son champ de parole et d’interaction avec les réseaux politiques, intellectuels, artistiques et médiatiques,

Relationnelle : à travers ses différentes formes d’expression éditoriale, la marque approfondit et réenchante sa relation avec ses prospects et ses clients

Concept stores, storytelling, consumer magazine, blog de marque, advergaming, webépisode, etc. Comment une entreprise peutelle s’y retrouver, et quelles solutions faut-il déployer et dans quels cas ?

Les marques s’expriment dans l’espace via le merchandising, les magasins, les expositions, les événements ou les pop-up stores. Les lieux sont des terrains d’expression fabuleux pour les marques, qui jouent notamment sur les matériaux, la lumière, l’atmosphère, les performances artistiques et les programmes éditoriaux. L’impact est garanti face à des consommateurs qui appréhendent ces happenings avec leurs cinq sens. À Paris, Havana Club a investi deux étés de suite le Café A, en transformant cet ancien cloître en quartier cubain avec l’aide de décorateurs de cinéma. Les événements ainsi que les espaces physiques offrent des opportunités uniques de déployer toute la richesse de la palette éditoriale, mais aussi de combiner des éléments physiques avec des éléments digitaux pour des expériences riches et innovantes

Quel est selon vous le “next big thing” ?

À l’heure de la réalité virtuelle, des interfaces digitales, des agents conversationnels (chatbot), des living services, l’espace d’expression des marques s’élargit. La réalité virtuelle leur permet de nous faire voyager dans des paysages construits par l’informatique. Lieux virtuels, immersifs, réels, éphémères, le champ des possibles est énorme.