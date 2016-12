Démantélement d’une cellule terroriste de huit personnes à Fès et Tanger

Le Bureau central d’investigations judicaires a annoncé le démantèlement d’une cellule de huit extrémistes partisans de Daech, dans les villes de Fès et de Tanger.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), a annoncé ce 2 décembre, le démantèlement, la veille, d’une cellule terroriste à Fès et à Tanger, rapporte la MAP. Parmi les membres de cellule, composée de huit extrémistes partisans de l’organisation auto-proclamée « Etat Islamique », deux anciens détenus en lien avec les attentats du 16 Mai 2003 ont notamment été appréhendés, précise le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Lors de ce démantèlement, plusieurs armes, dont un fusil de chasse non autorisé, une quantité de munitions et des armes blanches ont été saisies, ainsi que des documents « incitant au « jihad » et d’autres contenant de formules chimiques suspectes. » Le ministère de l’Intérieur précise que les membres de cette cellule ont des liens « étroits » avec des éléments actifs de Daech, en Syrie et en Irak. Des opérations de recrutement et d’envoi de combattants marocains, passaient notamment par cette cellule.

