Les pionniers du Brand Content au Maroc

Yasser Monkachi, PDG de Social impulse, spécialiste de l’inbound marketing “Une scène marocaine encore timide” “La scène digitale marocaine, bien que prometteuse, reste timide en matière de marketing de contenu, brand content et inbound marketing*… Aujourd’hui, après quelques tentatives, la scène marocaine ne revendique que peu de réussites en la matière. Quant à l’inbound marketing, qui peut être un réceptacle pour les deux premières disciplines, il en est encore à un stade embryonnaire. Mais on peut s’attendre à une croissance rapide, en cas de prise de conscience des acteurs. Les annonceurs, les marketeurs et les agences doivent corroborer la mutation et la digitalisation de la relation client, qui, à mon sens, est inévitable”.