Réseaux sociaux: Les 6 erreurs à ne pas commettre

Philippe Borremans, directeur stratégie digitale chez PR Media

(Casablanca) “Les réseaux sociaux c’est bien, mais n’oubliez pas les fondamentaux” Investir dans les réseaux sociaux est important, mais la marque ne doit pas oublier certains fondamentaux avant de se lancer. Le premier est que son site Web reste son QG. S’il y a un début, c’est bien cela, et il convient de le soigner avant même d’envisager la création d’une page Facebook. Ensuite, les marques devraient apprendre à faire usage des bases de données publiques et ne pas se fier au “gut feeling” [instinct, ndlr]. Il y a tout un tapage sur les réseaux sociaux, mais n’oublions pas les bases. L’email, par exemple, qui est sousutilisé. N’oublions pas que la communication est un tout. Une des choses intéressantes, sur le marché marocain, est l’omniprésence de Facebook. Il est indispensable d’y avoir une page, mais aussi de bien se demander ce qu’il faut y publier. Ce qui n’est pas toujours une nécessité bien comprise. LinkedIn est encore peu développé au Maroc, mais on note une accélération de son usage. On peut l’utiliser comme outil de recrutement, et comme plateforme de blogging professionnel avec Pulse. Pour Snapchat, dès que l’on a un produit un peu sexy, mode, décoration, etc., on conseille aux marques d’y aller. Twitter est un excellent outil RP. Je dis toujours que si vous ne réussissez par à résumer le titre d’un communiqué dans un tweet, c’est que le message important n’est pas correctement formulé.