Al Adl Wal Ihssane renouvelle son cercle politique

Du neuf avec du vieux. Le 27 novembre, en marge du 20e Conseil national d’Al Adl Wal Ihsane, les membres de la Jamaâ ont élu les membres du Cercle politique du mouvement. Abdelouahed El Moutawakil, qui dirige cette instance depuis 2005, a été réélu au poste de secrétaire général.

Le nouveau Cercle politique, qui compte 14 membres au total parmi lesquelles trois femmes, fait office de secrétariat général du mouvement. Créé en 1998, le Cercle politique d’Al Adl Wal Ihsane a pour « mission de communiquer et de propager les opinions et les positions du mouvement concernant les domaines politique, économique et social » peut-on lire sur le site officiel de la Jamaâ.

En marge de ces élections, Abdelouahed El Moutawakil a présenté le rapport politique de la Jamaâ dans lequel celle-ci « salue le boycott des élections législatives par les Marocains » et dénonce « le marchandage de l’enseignement et l’annulation de sa gratuité ». Dans ce rapport, Al Adl Wal Ihsane appelle également à l’instauration d’ « un dialogue national sur l’avenir du Maroc » sans donner plus de précisions.