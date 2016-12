Parlement: Akhannouch et Sajid créent «le Rassemblement constitutionnel»

Avant de rencontrer Abdelilah Benkirane, Aziz Akhannouch a coprésidé, avec Mohamed Sajid, une réunion à la première chambre, qui s’est soldée par la création d’un groupe parlementaire nommé « le Rassemblement constitutionnel », constitué des députés RNI et UC.

Selon une source partisane qui a assisté à cette réunion tenue à huis clos, le but était d’« étudier les outils et les méthodes de travail commun durant la législature actuelle » avant de préciser que ce n’est pas la première fois « que les deux partis joignent leurs forces. La dernière fois remonte à l’année 2010 ». Pour rappel, les deux formations ambitionnent de rejoindre conjointement la majorité. Un soutien qui ne serait pas de refus pour Benkirane qui a, toutefois, précisé que chacune des deux formations devra négocier son adhésion « de son côté ».

Lire aussi: Akhannouch-Benkirane: Vers le déblocage des tractations ?

Cette réunion du RNI et de l’UC a eu lieu quelques heures avant la rencontre entre le Chef de gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane, et Aziz Akhannouch président du RNI, dans le cadre des négociations relatives à la formation de la majorité. Sans donner plus de détails, une source proche du leader du RNI affirme que les tractations « avancent dans le bon sens » tout en affirmant qu’elles devraient reprendre après le retour du ministre sortant de l’Agriculture de son déplacement au Nigéria, dans le cadre de la tournée royale en Afrique subsaharienne. Le roi Mohammed VI est attendu à Abuja les 1er et 2 décembre.