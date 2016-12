Affaire Saad Lamjarred: La plaignante américaine prête à témoigner contre le chanteur

Alors que Saad Lamjarred est toujours en prison en France, la plaignante américaine, qui avait porté plainte contre lui pour des faits datant de 2010, se dit prête à témoigner à nouveau.

Les choses se corsent pour le chanteur Saad Lamjarred. Dans une déclaration donnée au New York Post, ce 28 novembre, l’avocat de la présumée victime américaine du chanteur en 2010, à New York, Rifat Harb, explique que sa cliente est prête à témoigner contre lui lors de son procès en France. Le 28 octobre, le chanteur a été accusé « viol avec violences ». Rifat Harb estime que sa cliente, qui a enclenché une poursuite civile contre Saad Lamjarred en juin, pour un montant non divulgué, souhaite désormais « tourner la page et aller de l’avant ». Néanmoins, ce deal financier, « n’exclut pas un témoignage de sa part si la justice fait appel à elle » précise l’avocat.

Une extradition à prévoir ?

De son côté, le procureur du district de Brooklyn, cité par le New York Post, a confirmé qu’une demande d’extradition du chanteur était « en cours d’examen ». Contacté par Telquel.ma, Éric Dupont-Moretti, l’un des avocats de Saad Lamjarred en France, n’a pas pu être joint. Le chanteur de 31 ans, dont les clips ont été visionnés des centaines de millions de fois sur Internet, a été mis en examen le 28 octobre à Paris pour « viol aggravé » et « violences volontaires aggravées » et a été écroué.

La justice française a confirmé le 8 novembre le placement du chanteur en détention provisoire. À la veille du concert qu’il devait donner à Paris le 29 octobre, une femme de 20 ans avait porté plainte, affirmant avoir été agressée quelques heures plus tôt par le chanteur — qui conteste l’accusation — dans la chambre d’hôtel de ce dernier. Un rassemblement de manifestants en soutien à Saad Lamjarred a eu lieu le 27 novembre devant le consulat de France à Casablanca.