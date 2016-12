Le roi Mohammed VI au Nigéria les 1er et 2 décembre

Le roi Mohammed VI a annoncé, le 26 novembre, qu’il sera à Abuja, la capitale du Nigéria au début du mois de décembre dans le cadre de sa tournée en Afrique subsaharienne.

Le roi Mohammed VI continue sa tournée marathonienne en Afrique subsaharienne. Alors que le souverain avait, jusque là, effectué des visites dans les pays d’Afrique de l’Est (Rwanda, Tanzanie, Éthiopie) et de l’Afrique australe (Madagascar), il va désormais mettre le cap sur l’Afrique de l’Ouest, et plus précisément à Abuja, la capitale nigériane, à partir du 1er décembre. C’est ce que le roi a annoncé lors de son entretien avec la presse malgache le 26 novembre, dans lequel il a évoqué la Conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar, qui se tiendra les 1er et 2 décembre au siège de l’Unesco, à Paris.

« Au moment de la Conférence de Paris, j’effectuerai une visite à Abuja » a affirmé Mohammed VI avant d’enchaîner : « Je veillerai néanmoins à ce que le Maroc soit présent à Paris. Une importante délégation soutiendra les projets prioritaires d’infrastructure à Madagascar et des représentants du gouvernement ainsi que du secteur privé participeront activement aux travaux. »

Le roi est également annoncé en Zambie (Afrique australe).