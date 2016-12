Forum de Crans-Montana: La troisième édition sera consacrée à l’«Afrique du XXIe siècle»

La ville de Dakhla va abriter pour la troisième année consécutive une édition de ce forum, qui sera consacrée à l’Afrique.

La ville de Dakhla va accueillir, du 16 au 21 mars 2017, la troisième session du Forum Crans-Montana (FCM), consacrée à « l’Afrique et la coopération Sud-Sud », ont annoncé les organisateurs du forum lors d’un point presse tenu le 28 novembre, à Rabat. « Cette troisième édition réunira une nouvelle fois de grands décideurs de la planète et permettra d’ouvrir une réflexion approfondie sur l’Afrique du XXIe siècle » a-t-on indiqué.

Le programme complet de la 3e édition a été dévoilé ce 28 novembre à Rabat par Jean-Paul Carteron et Pierre-Emmanuel Quirin, respectivement fondateur et président du forum Crans-Montana. Un programme consacré aux « politiques volontaristes du Maroc pour ses provinces sahariennes », qui font de Dakhla « un modèle pour toute l’Afrique ». Il s’agit, pour les organisateurs de ce forum, de donner aux citoyens de ces régions « la possibilité d’un dialogue réel avec les acteurs de la politique et de l’économie mondiale. »

L’événement se tiendra sous le thème « Vers la nouvelle Afrique du XXI e siècle ». D’autres thématiques, liées à l’actualité nationale et internationale, comme la santé publique, les énergies renouvelables, les femmes africaines, le changement climatique ou l’industrie agroalimentaire, domineront les débats de cette 3e édition, qui se propose de livrer des pistes de réflexion pour l’avenir, en montrant comment les politiques mises en œuvre dans des domaines vitaux peuvent influencer le sort du continent africain dans le cadre de la coopération Sud/Sud. Lors de la deuxième édition, plus d’un millier de participants ont pris part à cet événement qui s’est tenu sous le thème de « l’Afrique et la coopération Sud-Sud : Une meilleure gouvernance pour un développement économique et social durable ».