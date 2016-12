Ilyas El Omari : « le PAM est la première force politique du pays »

Devant les membres du conseil national de son parti, Ilyas El Omari a affirmé ce samedi 26 novembre que le vrai gagnant des élections du 7 octobre n’est autre que le PAM.

Lors de la réunion de clôture des travaux du 21e conseil national du Parti de l’authenticité et de la Modernité(PAM) tenue à Skhirat ce samedi 26 novembre, Ilyas El Omari n’a pas hésité à adresser quelques messages à la classe politique, particulièrement à son ennemi juré le Parti de la Justice et du Développement (PJD).

Parlant du PJD sans le nommer, le secrétaire général du PAM avance « il y a un parti qui est arrivé premier en termes de nombre de sièges, il a été chargé par SM le roi pour constituer le gouvernement. Vous suivez bien comment il est en train de le faire » et de préciser, « nous ne participons d’aucune façon que ce soit aux négociations, mais le plus surprenant c’est que tout le monde affirme que c’est le PAM qui bloque la situation ».

Ilyass El Omari poursuit en interpellant l’assistance « pourquoi à votre avis il pense cela, et ne dise pas que c’est tel parti qui n’a que 37 sièges ou tel autre qui 20 ou 15. C’est parce que le PAM est la plus importante force dans le paysage politique, politiquement nous sommes la première force et la deuxième d’un point de vue numérique ».

Il avance que pour plusieurs instances nationales et internationales, le PAM est le véritable gagnant des élections du 7 octobre, car il est passé de 47 à 102 sièges.