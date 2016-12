Tanger: Tout ce qu’il faut savoir sur le futur téléphérique

Un téléphérique est en projet à Tanger. Il vient intégrer le plan de reconversion du port de la ville. Pour sa réalisation, une société constituée de la SAPT, Poma et PGI est en cours de création. Explications.

La ville du Détroit aura son mode de transport écologique. Dans le cadre du programme de reconversion du port de Tanger, un téléphérique arpentera sur une distance de 2 kilomètres la ville. « Ce téléphérique est une composante intégrée du plan de reconversion du port de la ville de Tanger, lancé en 2010. Il fait partie de l’aspect mobilité de notre projet », explique à Telquel.ma, Driss Benabad, directeur technique de la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville, la SAPT. Le projet est présenté comme une solution de mobilité verte qui s’adapte aux contraintes du site notamment en termes de topographie et fluidité de la circulation en raison du flux important de visiteurs entre le port et la ville.

D’autres éléments nous sont fournis par le directeur technique de la SAPT. « Le téléphérique reliera la kasbah, le terminal croisière et ferry, les marinas et la place Faro. Il représentera une attractivité touristique indéniable car il permettra une visite panoramique de la Ville, du port et de la baie de Tanger », ajoute-t-il.

Pour rappel, il y a deux semaines, à Grenoble, le staff de la SAPT et celui du groupement Poma/PGI (Pas Grau International) ont signé un protocole d’accord visant la réalisation de cet équipement. Il prendra la forme d’un contrat de concession s’étalant sur 30 ans. Sachez que la société Poma est leader sur le marché du transport par câble. L’entreprise s’occupera donc de la construction de l’équipement. Quant à la société PGI, elle est réputée dans l’exploitation de plusieurs projets de ce genre. Elle est notamment l’exploitant du grand domaine skiable d’Andorre.

« La construction et l’exploitation du téléphérique seront assurées par une nouvelle société marocaine composée de trois actionnaires : POMA, PGI partenaire de POMA et SAPT. Nous sommes en charge du pilotage et de la réalisation du projet de reconversion du Port de Tanger », nous confirme le directeur technique de la SAPT. La répartition des parts des actionnaires dans le tour de table de cette nouvelle structure n’est pas encore fixée.

Côté finances. Le projet nécessite une enveloppe de 250 millions de dirhams. « Dans un premier temps, 150 millions seront débloqués. Cette somme correspond à la première phase du projet : la liaison sur 800 mètres entre la médina et la gare maritime, dont les travaux démarreront vers la fin de l’année 2016 », souligne Driss Benabad.

Nous apprenons également que la deuxième phase dépend de la réalisation de la composante urbaine. Explications : L’émirati Eagle Hills s’est vu attribuer à travers la signature d’une convention d’investissement avec la SAPT, le développement d’une superficie globale de 80 hectares, dont le tiers est constructible. Il s’occupera de la construction notamment d’un palais des congrès, d’établissements hôteliers et de résidences d’habitation.

Fiche technique du projet de téléphérique

– Construction de deux stations dans la zone portuaire : une adossée à la gare maritime ferry qui dessert le nouveau port de pêche, les quais de croisière et passagers et la deuxième à proximité de l’ancienne gare ferroviaire du port, située près du futur centre commercial et au centre des deux bassins de plaisance (vieux port et nouveau port de plaisance).

– Construction de deux stations en ville : à la Kasbah à Borj Nâam, desservant le quartier Marchane et la médina et celle de la place Faro.

– Un débit de 2800 personnes/heure

– Capacité de la cabine : 8 à 10 places

– Longueur : 2 km sur 3 tronçons

– Type : télécabine monocâble

– Nombre de pylônes : 16