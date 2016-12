Daech : une caméra Go Pro montre l’amateurisme de ses combattants

Une vidéo, issue d’une caméra frontale d’un terroriste de Daech, prouve un certain amateurisme dans les rangs de l’organisation terroriste.

C’est un document exceptionnel que s’est procuré Vice News. Le 27 avril, le site d’informations publie un combat filmé par la caméra frontale d’un jihadiste de Daech montrant les combats entre les combattants de l’Etat Islamique et les troupes peshmergas dans le nord de l’Irak. Ces images, bien loin des vidéos de propagande, bien structurées, de l’organisation terroriste, prouve un certain amateurisme de la part des membres de Daech. La vidéo montre « la panique et le manque de préparation des jihadistes », explique ainsi Vice. Désorganisés, perdant leurs munitions, isolés du groupe, les terroristes montrent qu’ils ne sont pas toujours des combattants aguerris, comme Daech voudrait bien nous le faire croire.