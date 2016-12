Athlétisme. Rabat devient une étape de la prestigieuse Diamond League

L’assemblée générale de la Diamond League, qui s’est tenue le 2 mars, à Zurich a pris la décision d’inclure Rabat comme nouvelle étape du prestigieux circuit mondial d’athlétisme.

Abdeslam Ahizoune est un homme heureux. Le président de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) vient de réussir un joli challenge. Le Meeting International Mohammed VI, qui a lieu chaque année au sein du Complexe Prince Moulay Abdellah de la capitale, remplacera le meeting de New-York de la très select Diamond League, et cela dès le 22 mai 2016. Rabat devient ainsi la première ville africaine à faire partie de cette série, une consécration pour la FRMA. « C’est une grande fierté pour la communauté de l’athlétisme de notre pays mais aussi pour la réputation internationale du sport marocain. L’intégration de notre meeting dans le circuit de la Diamond League IAAF est une preuve évidente de la capacité de notre pays à produire un meeting aux standards sportifs très sélectifs », a d’ailleurs affirmé Ahizoune lors de son déplacement à Zurich.

Ce circuit, qui a vu le jour en mars 2009, réunit les meilleurs athlètes du monde qui s’affrontent dans 32 disciplines individuelles et compte 14 meetings qui se déroulent de mai à septembre. Il est considéré comme étant le plus important évènement d’athlétisme mondial en dehors des Championnats du monde et des Jeux olympiques. Chaque année, ses meetings sont diffusés dans plus de 120 pays et le concept fournit à l’athlétisme une vitrine à l’échelle mondiale. La FRMA avait déposé une demande officielle pour l’intégrer dès 2014. « Depuis, le meeting de Rabat avait été soumis à un rigoureux processus d’évaluation de ses capacités d’organisation, de ses équipements et services pour savoir s’ils répondaient aux très exigeants critères requis pour intégrer le prestigieux circuit international », précise un communiqué de la Diamond League.