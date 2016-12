Compilation: Les pros marocains brillent de mille feux

Depuis deux semaines, les joueurs marocains évoluant à l’étranger retrouvent le chemin des filets avec leurs clubs, après un début discret durant les premières journées de cette saison.

Les pros marocains semblent en forme ces derniers jours. Au Qatar, Abderazzak Hamadallah s’est illustré avec son club Al Jaych devant al Rayane, après un beau travail individuel. En Espagne Youssef El Arabi a retrouvé le buteur en lui, en inscrivant de la tête le but d’égalisation pour Granada devant le club de Malaga.

https://www.youtube.com/watch?v=v4siYOtCEDM

Les lions des Pays-Bas performants

A l’Eredivisie, six lions se sont illustrés. Mounir Elhamdaoui, qui s’est longtemps éclipsé, a marqué son premier but de la saison le 21 novembre contre Heerenveen, même chose pour Karim Ahmadi qui a inauguré son compteur de but en s’illustrant devant Twente.

Lors de la dernière journée jouée le weekend écoulé, Hakim Ziyech a marqué le premier but pour Tweente d’une frappe de loin. L’autre remarquable prestation des lions et celle du match opposant Ultrecht et Heracles almelo. Les marocains ont dominé sur la pelouse des deux cotés: 40éme minute, Belhssaini sur une passe d’Oussama Tanane marque le premier but pour l’équipe de Heracles, en deuxième mi-temps et après un bon travail collectif, Nacer Barazite égalise pour Ultrecht; deux minutes après le même joueur après un effort individuel marque le but d’avance pour son club. Dix minutes après et à la 72éme minutes, Oussama Tanane égalise encore pour Heracles, d’une belle frappe par l’intérieur de son pied gauche.